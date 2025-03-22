Удар РФ по Запорожью: названо точное количество погибших

Вечером, 21 марта, российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе: всего более 10 ударов совершил враг по городу.

В МВД сообщили детали вражеской атаки.

"В Запорожье поисково-спасательные работы завершены. Погибли три человека, еще 12 — травмированы. Количество пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Ранее глава ОВА Иван Федоров сообщал, что обстрел унес жизни двух местных жителей Запорожья. В их числе ребенок, 14-летняя девочка. Также есть пострадавший младенец, которому всего девять месяцев.

Параллельно враг атаковал прифронтовые территории Запорожского района с бортов тактической авиации.

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