ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
244
Время на прочтение
2 мин

Удар РФ по Запорожью: показали шокирующие фото последствий

Жители Запорожья продолжают приходить в себя после удара РФ. Есть жертва и раненые.

Автор публикации
Катерина Сердюк
В результате обстрела Запорожья погибла женщина, еще три человека травмированы. Спасатели показали кадры последствий обстрела.

Об этом информирует ГСЧС.

Как отмечается, российский БпЛА разрушил частный одноэтажный жилой дом и повредил соседние здания. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Спасти удалось 15-летнюю девушку и 37-летнюю женщину. Им оказывают помощь. К сожалению, есть погибшая 68-летняя женщина.

На месте работали психологи ГСЧС, помощь была оказана 8 людям. При этом количество травмированных уточняется.

По состоянию на 15.38 поисково-спасательные работы завершены.

Удар по Запорожью — последние новости

Ранее мы писали, что оккупанты вечером 15 марта атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки в одном из районов города повреждены жилые дома и другие объекты инфраструктуры. После попадания дрона возник пожар, который ликвидировали спасатели. В результате обстрела пострадала по меньшей мере одна женщина — медики оказали ей помощь. Экстренные службы продолжили работу на месте удара.

Из-за атаки РФ на Запорожье тысячи человек оказались без света.

К счастью, спасателям удалось достать из-под завалов девушку и женщину с инвалидностью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, погибла 68-летняя женщина, еще трое мирных жителей получили ранения. Самое тяжелое состояние у 15-летней девушки — у нее диагностировали ожоги, минно-взрывные травмы и многочисленные переломы. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie