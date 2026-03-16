Удар РФ по Запорожью: показали шокирующие фото последствий

Удар по Запорожью

В результате обстрела Запорожья погибла женщина, еще три человека травмированы. Спасатели показали кадры последствий обстрела.

Об этом информирует ГСЧС.

Как отмечается, российский БпЛА разрушил частный одноэтажный жилой дом и повредил соседние здания. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Спасти удалось 15-летнюю девушку и 37-летнюю женщину. Им оказывают помощь. К сожалению, есть погибшая 68-летняя женщина.

На месте работали психологи ГСЧС, помощь была оказана 8 людям. При этом количество травмированных уточняется.

По состоянию на 15.38 поисково-спасательные работы завершены.

Ранее мы писали, что оккупанты вечером 15 марта атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки в одном из районов города повреждены жилые дома и другие объекты инфраструктуры. После попадания дрона возник пожар, который ликвидировали спасатели. В результате обстрела пострадала по меньшей мере одна женщина — медики оказали ей помощь. Экстренные службы продолжили работу на месте удара.

Из-за атаки РФ на Запорожье тысячи человек оказались без света.

К счастью, спасателям удалось достать из-под завалов девушку и женщину с инвалидностью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, погибла 68-летняя женщина, еще трое мирных жителей получили ранения. Самое тяжелое состояние у 15-летней девушки — у нее диагностировали ожоги, минно-взрывные травмы и многочисленные переломы. Пострадавшую доставили в медучреждение.