Удар РФ по Житомирской области: повреждено предприятие с немецкими инвестициями

Последствия атаки

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Россияне нанесли массированный удар по Житомирской области. В результате атаки повреждено одно из бюджетообразующих предприятий региона.

Об этом сообщает глава ОВА Виталий Бунечко.

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«Это предприятие со 100% германскими инвестициями, которое имеет важное значение для экономики области и обеспечивает рабочие места для наших людей. Последствия вражеской атаки локализованы силами ГСЧС. На месте работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов», — уточнил он.

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Последствия атаки

Из-за значительного уровня повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок. Возможные сроки возобновления деятельности станут ясны после завершения технической оценки и определения полного объема необходимых восстановительных работ.

Напомним, Россия ночью атаковала Одессу баллистическими ракетами и дронами. Известно о шести пострадавших, повреждении домов, авто и инфраструктуре.



По сообщениям местных жителей после атаки в отдельных районах Одессы возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Также сообщалось о проблемах с мобильной связью и с Интернетом.

Российские войска атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: «Искандер-М/С-400», Оникс и Х-31П из акватории Черного моря. Несколько ракет не достигли целей.

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