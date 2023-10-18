Удар россиян по Запорожью, ситуация на фронте и работа с партнерами: главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский отметил результативную работу наших бойцов и эффективное сотрудничество с партнерами. Кроме того, лидер отметил важность недопущения эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом президент Украины сказал в традиционном обращении 18 октября.

Удар россиян по Запорожью

Сегодня, 18 октября, россияне нанесли удар по Запорожью. В течение дня продолжаются спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты. Это обычный жилой дом, часть которого разрушена – этажи с третьего по пятый в одном из подъездов. По состоянию на 21 час известно о гибели 5 человек.

"Мои соболезнования родным и близким. Еще пять человек травмированы, им оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем, кто работает на месте и поддерживает людей: ГСЧС, медицинские работники, наша полиция, коммунальные службы", – отметил украинский лидер.

ВСУ имеют успехи

Главнокомандующий отметил работу наших воинов, которые наносят удары кафиру и этим возвращают Украине справедливость. Это фундамент существования нашего государства – уничтожать врага и тем самым защищать людей.

"Чем успешнее будут наши воины, чем больше движения вперед будет на фронте, чем более принципиальные потери будут нести российские войска, тем быстрее мы сможем вернуть безопасность всем нашим городам и селам. Каждой общине – от Сумщины до Запорожской области, от Орехова до каждого другого города нашего государства", – утверждает Зеленский.

Работа с партнерами

Как рассказал президент, он провел важные телефонные разговоры с премьер-министром Норвегии и президентом Франции. В частности, речь шла о:

ситуацию в поле боя;

поддержку наших воинов;

оборонное сотрудничество;

работу "зерновых коридоров" в Черном море |

"Это важно не только для нашего государства, но и для всего мира, для глобальной стабильности. Особое внимание, конечно, – усилению ПВО и наших дальнобойных возможностей, нашей крепости на море", – говорит лидер.

Также Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии начало работы по гарантиям безопасности на основе соответствующей декларации с "Большой семеркой".

"Пригласил Норвегию принять участие в следующей встрече по Формуле мира. С Президентом Франции обсудили дальнейшее сотрудничество на уровне ЕС – и политическую работу по открытию переговоров по членству, и макрофин для Украины. Пригласил и Норвегию, и Францию принять участие в нашем саммите по продовольственной безопасности и гуманитарной инициативе "Зерно из Украины", который состоится в следующем месяце", – сообщил Зеленский.

Ситуация на Ближнем Востоке

Не обошел вниманием президент и ситуацию на Ближнем Востоке. Это принципиальная вещь, считает он, не допустить какой-либо дальнейшей эскалации и сохранить как можно больше жизней.

"Все стороны должны заботиться о гражданских людях – о женщинах и детях, оказавшихся в зоне боевых действий и обстрелов. Это будет один из худших сценариев, если количество жертв будет снова и снова увеличиваться. И надо не допустить такого сценария", – отмечает Владимир. Зеленский.

Заседание правительств Украины и Румынии

Президент провел встречу с делегацией правительства Румынии. Сегодня прошло совместное заседание правительств наших государств.

"Это еще один весомый шаг к стратегическому партнерству между Украиной и Румынией. Наше сотрудничество, наши форматы взаимодействия – это новая сила для всего региона Черного моря. Для безопасности, для экономического развития, для строительства новой инфраструктуры. И я благодарен нашим румынским партнерам за реальную содержательность совместной работы", – констатировал лидер.

Изменения в Минобороны

Также Зеленский рассказал о совещании с министром обороны Украины, который представил команду и программу. Состав министерства обновлен.

"Уже есть и первые шаги по решению тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной.

Президент анонсировал больше цифровизации и четкости в снабжении войсками. Важно, чтобы было больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем.

"Я благодарю всех в государственной системе, кто работает ради интересов Украины, чтобы результат был каждый день. Каждый день – больше силы для Украины. Слава всем, кто защищает наше государство! Слава нашему крепкому народу!", – подытожил главнокомандующий.

Читайте также: