Удар России ночью 8 марта: более 10 погибших в Допрополье, "ад" в Одессе и жертвы в Богодухове

В ночь на 8 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке и последствиях.

Одесса

Под атакой находилась гражданская и энергетическая инфраструктура города, в результате массированного обстрела зафиксированы повреждения и разрушения. На месте ударов загорелся пожар.

Пожар в пригороде Одессы в результате атаки "Шахедов" / Фото: ГСЧС

Последствия атаки

Последствия вражеской атаки по городу уточнил мэр Геннадий Труханов.

"На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы города. Выясняем масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений жилых домов", — сообщил Труханов.

По предварительной информации, пострадавших или погибших в результате атаки по городу пока нет.

Допрополье

Вечером, 7 марта, российские войска нанесли удар по центру Доброполья. Погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения. Спасатели добавляют, что повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

Фото: ГУ Национальной полиции в Донецкой области

Россияне нанесли несколько ударов по центру Доброполья

"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину. Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м", — говорится в сообщении.

Богодухов, Харьковская область

Войска России ночью на субботу, 8 марта, ударили дроном по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области. Погибли три человека, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

РФ атаковала дронами Богодухов. / Фото: Олег Синєгубов

Богодухов – трое погибших

По его словам, все погибшие — гражданские мужчины. Также семь человек получили ранения. На месте обстрела идет спасательная операция.

Полтавская область

В субботу, 8 марта, российская армия нанесла удар по Полтавскому району Полтавской области ударными беспилотниками.

Отмечается, что на месте происшествия разгорелся пожар, там работали спасатели. В настоящее время возгорание удалось ликвидировать. По данным ОВА, в результате удара есть разрушение гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет.

Херсонщина

В Херсонской области в результате обстрелов войск РФ получили ранения пятеро мирных жителей, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. Россияне снова били по жилым кварталам: повредили четыре многоэтажки и 17 частных домов, а еще сельхозпредприятие, фабрику, газопровод и частные автомобили.

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