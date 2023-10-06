Удар России по Грозе: что уже известно об оккупантах, совершивших обстрел

Вчера, 5 октября, российские кафиры нанесли удар по поселку Гроза на Харьковщине, убив 52 человека. Службы работают, чтобы установить лица, ответственные за обстрел россиян.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель председателя Харьковской ОВД Роман Семенуха.

По его словам, на место происшествия выезжала и Служба безопасности Украины, и прокуратура области. Соответствующие специалисты работают.

"То, что могу сказать: нам известны даже координаты, из какой точки был выход этой ракеты", — подчеркнул Семенуха.

При этом он уточнил, что российские войска нанесли этот удар с оккупированной территории Украины.

Что известно об ударе

Российские оккупанты 5 октября нанесли смертоносный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Захватчики атаковали здание местного кафе-магазина, где происходили поминки.

Как отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, устанавливаются лица, которые могли навести удар на этот объект.

В результате циничного удара погибли 52 человека. Еще 4 считаются пропавшими без вести. Это самая массированная атака по количеству убитых в Харьковской области.

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