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Удар России по СБУ в Киеве был целенаправленным: "Флэш" раскрыл, как это могло произойти
Россия могла руководить «Шахедом» прямо из Киева. Флэш объяснил, как это возможно.
Российская атака беспилотником по зданию Службы безопасности Украины в Киеве 4 сентября была тщательно спланирована спецоперацией РФ с использованием локального управления.
Об этом сообщил советник президента по технологическим направлениям обороны Сергей Флэш Бескрестнов.
По его словам, инцидент имел признаки целенаправленной диверсии.
«Мое личное мнение: „Шахед“ руководствовался и приводился онлайн через радиоретранслятор МЭШ с доступом в Интернет, который российский агент включил где-то неподалеку (до 5 км) на короткий период во время атаки», — отметил «Флэш».
По словам Бескрестнова, размер такого ретранслятора равняется половине школьного рюкзака. Он также добавил, что других Шахедов в воздухе не было, поэтому управлять беспилотником непосредственно из России было невозможно.
Россия атаковала СБУ в Киеве — что известно
Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.
Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.
Также Владимир Зеленский заявил о готовящейся новой операции в ответ на удары РФ.
Более подробно об атаке РФ по Киеву узнайте в материале далее.