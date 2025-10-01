Удар России поставил ЧАЭС в трехчасовой блэкаут: Зеленский бьет тревогу

ЧАЭС / © Getty Images

Из-за российского удара сегодня, 1 октября, по энергетической подстанции в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет, в частности, и о новом укрытии, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва в 1986 года и радиоактивных обломков и пыли.

«Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, накопленного за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн», — напомнил глава государства.

Зеленский подчеркнул: россиянам хорошо известно, что удар по Славутичу будет иметь такие последствия для Чернобыля. Он отметил, что это был целенаправленный удар, ведь оккупанты применили более 20 российско-иранских «Шахедов».

«Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта», — пояснил президент.

Также Зеленский напомнил, что уже восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции, начавшийся из-за российских обстрелов в районе ЗАЭС.

«И россияне не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно функционировать непрерывно в нормальных условиях. Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания», — говорит глава государства.

Он отметил, что постоянные российские удары по всем объектам украинской энергетики, включая те, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, — это глобальная угроза.

«Включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС, в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет. Важно, чтобы страны Европы, Соединенные Штаты, страны „Группы семи“ и „Группы двадцати“ реально действовали ради мира и безопасности на сто процентов возможного. Нужно сильное реагирование и давление на Россию с целью защиты жизней», — подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня город Славутич и часть Черниговщины были обесточены из-за атаки РФ.

Впоследствии стало известно, что обстрел электроподстанции в Славутиче вызвал критические скачки напряжения в сети. В результате ЧАЭС оказалась в блэкауте.