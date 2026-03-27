Удар россиян оставил тысячи людей без газа: первые детали

В пятницу, 27 марта, российская армия снова атаковала одно из промышленных предприятий в Полтавской области. Тысячи жителей остались без газа.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

«Враг вновь атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Из-за повреждения технологического оборудования 5040 абонентов остались без газоснабжения», — проинформировал он.

По словам чиновника, все службы работают над ликвидацией последствий атаки. Пока информации о травмированных или погибших нет.

Атаки РФ на Полтавщину

Накануне в Полтавском районе зафиксировали попадание российского БпЛА в промышленный объект. По данным ОВА, обошлось без погибших и травмированных.

Ночью на 25 марта Россия ударила по десяткам жилых домов в Миргородском районе. Из-за падения БПЛА была повреждена жилищная и гражданская инфраструктура, среди которых магазины и учебные заведения.

Также 24 марта армия РФ атаковала Полтаву — ударила прямо по жилым домам. Среди средств поражения были БПЛА и ракеты. В результате российского удара два человека погибли. Травмировано более десяти человек, среди которых пятилетний мальчик.