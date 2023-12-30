Удар россиян по Харькову: повреждены здания трех медучреждений (фото)

По предварительной информации, никто из пациентов и персонал больниц не пострадал.

Вечером в субботу, 30 декабря, российская оккупационная армия нанесла удар по городу Харькову, повредив, в частности, медицинскую инфраструктуру города.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В результате обстрела российскими ракетами пострадали здания трех медицинских учреждений.

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По предварительной информации, никто из пациентов и персонал больниц не пострадал.

Всего, как сообщили в Минздраве, в результате вечерней атаки по Харькову пострадали не менее 7 человек. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, накануне, 29 декабря, оккупанты повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.

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