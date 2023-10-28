Удар россиян по Херсону: пострадавшие рассказали о последствиях атаки (фото, видео)

Вчера, 27 октября, российские войска нанесли очередной удар по Херсону, в результате чего ранены 7 жителей города. Они рассказали о последствиях вражеской атаки.

Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Целили, пожалуй, в базу НАТО, а попали в детский магазин и жилища!", – подчеркнул он.

Последствия удара россиян по Херсону

Последствия вражеского удара

Жительница Херсона рассказала, что этот звук, наверное, слышал весь город. "Все подпрыгнули. Мне сразу позвонила охранная система, вылетевшая все окна, в магазине сработала сигнализация", – сказала Елена Анатольевна.

Волна была очень сильной. "Испугалась очень. Все квартире все открывалось", – говорит Владислава Михайловна.

Последствия обстрела Херсона 27 октября/Скриншот

"Увидела только вспышку, и все. Все остальное посыпалось. Взрыв, вспышка и все", – отмечает другая херсонка Елена.

В результате удара российских оккупантов люди получили травмы.

"Я уже спала. Рано ложусь отдыхать, потому что устаю сильно за день. Выбило окно, стекло полетело в лицо", – отмечает пострадавшая Тамара Михайловна. Живущая с ней женщина начала кричать: "Тамара, ты жива?".

Последствия обстрела Херсона 27 октября/Скриншот

"Она включила фонарик – и вся в крови. И у меня мокрое все, локоть поврежден. Сказали, что гематома. Сильный удар. "Скорая" забрала нас, полиция здесь осталась... Нас до утра не выпустили, анализы все делали. Мы не захотели оставаться, чувствуем же нормально. Что же сидеть, как неизвестно, что здесь? Больше же никого нет, мы вдвоем", – рассказала жительница города Наталья Михайловна.

Последствия обстрела Херсона 27 октября/Скриншот

Напомним, 27 октября враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части Херсона. Есть разрушения в частном секторе и пострадавшие.

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