Удар россиян по Одессе: что известно о состоянии пострадавших

В результате российской атаки по Одессе 29 декабря пострадали 32 человека. Жертвами ударов русской армии стали четверо мирных жителей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В настоящее время в медицинских учреждениях города на лечении остаются 12 человек. Из них — двое детей (6 и 8 лет), их жизни ничего не угрожает. Двое раненых пока в тяжелом состоянии", — сообщил глава ОВА.

По его словам, другие потерпевшие продолжают лечиться амбулаторно. В их числе и беременная женщина.

Ракетный удар по Одессе

Утром 29 декабря после ночной атаки дронов РФ ударила ракетами по домам в Одессе. В городе и области во время тревоги произошли взрывы.

Одна ракета попала в многоэтажку. На нескольких этажах возник пожар. В здании полностью выгорел 5 этаж и еще несколько этажей пострадало. Погибли три человека.

Еще одна ракета влетела в старое трехэтажное здание. Здесь тоже под завалами обнаружили погибшую. Соседнюю многоэтажку спас земляную насыпь. Школа сильно повреждена.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы в Одессе! Обломки "Шахеда" – в 16-этажку! Погибшие и раненые люди!

Читайте также: