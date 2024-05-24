Удар россиян по типографии в Харькове: как можно помочь пострадавшим

Компания "Фактор" открыла сбор средств, которые будут направлены на поддержку пострадавших и на восстановление полиграфической жизни.

После террористического удара российской армии по типографии "Фактор-друк" в Харькове выясняется количество работников, нуждающихся в помощи. Пока известно о 7 погибших и 22 пострадавших в результате этой атаки по предприятию, которое занимается издательством украинских книг.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный директор издательства "Vivat", которое входит в один холдинг с типографией "Фактор-друк", Юлия Орлова.

"Это были люди, которые в условиях ежедневных обстрелов Харькова приезжали на работу, чтобы мы все могли держать в руках книжные новинки для взрослых и детей", — отметила она.

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По словам издательства, временно отправка книг со склада приостановлена и возобновится после завершения следственных и спасательных действий.

"Мы все впечатлены и тронуты такой волной поддержки команды типографии "Фактор-друк" и издательства Vivat от читателей, авторов, партнеров, журналистов — как в Украине, так и за ее пределами", — написала Орлова в соцсетях.

Она призвала рассказывать об этой трагедии в Украине и за рубежом, в частности "о том, как враг уничтожает украинскую книгу и культуру, пытается остановить развитие нашей нации".

Юлия Орлова также сообщила, что компания "Фактор" открыла сбор средств, которые будут направлены на поддержку пострадавших и на восстановление полиграфической жизни.

Напомним, сегодня, 24 мая, президент Владимир Зеленский посетил место обстрела, где российским ударом уничтожен издательский комплекс и сожжены десятки тысяч книг.

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