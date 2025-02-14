Удар россиян существенно повредил укрытие Чернобыльской АЭС: связанный с радиационным фоном

Российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие Чернобыльской АЭС. Пока радиационный фон не повышался.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимые значения", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, мониторинг продолжается. Ситуация под контролем.

Как сообщалось, ночью российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия существенные.

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