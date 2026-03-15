Удар российского дрона по "скорой": что известно о погибших медиках (фото)
В Центре экстренной медицинской помощи отметили преднамеренные удары российских террористов по тем, кто едет спасать жизни и не имеет оружия.
В результате удара российского дрона по спецавтомобилю экстренной медицинской помощи, который перевозил раненых, на Харьковщине погибли двое медиков.
В Харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили подробности о погибших.
«В результате этой атаки погибли наши коллеги, наши медики, люди, которые ежедневно спасали жизни других: врач — Колесник Дмитрий Андреевич, экстренный медицинский техник — Журавлев Олег Викторович», — говорится в сообщении.
Коллеги называют погибших героями, которые до последнего выполняли свой долг — помогать другим.
В сообщении добавили, что в результате вражеского обстрела ранения получил еще один медик этой бригады — парамедик Дудулад Александр Петрович. Ему оказывается вся необходимая помощь.
В Центре экстренной медицинской помощи отметили преднамеренные удары российских террористов по тем, «кто едет спасать, кто не имеет оружия, кто приходит туда, где больно и страшно».
«Цель российского врага — оставить людей без помощи, без шансов на спасение. Запугать медиков, сделать так, чтобы бригады не могли доезжать до раненых, чтобы образовывались „серые зоны“, где нет ни медицины, ни спасения», — говорится в скорбном сообщении.
Харьковский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выразил соболезнования родным и близким погибших медиков.
Напомним, ранее сообщалось, что вблизи села Красная Волна Великобурлукской общины под обстрел РФ попала бригада экстренной медицинской помощи. Погибли двое медиков — 27-летний и 56-летний мужчины.