ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
700
Время на прочтение
1 мин

Удар российского дрона по "скорой": что известно о погибших медиках (фото)

В Центре экстренной медицинской помощи отметили преднамеренные удары российских террористов по тем, кто едет спасать жизни и не имеет оружия.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Пораженная дроном "скорая"

В результате удара российского дрона по спецавтомобилю экстренной медицинской помощи, который перевозил раненых, на Харьковщине погибли двое медиков.

В Харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили подробности о погибших.

«В результате этой атаки погибли наши коллеги, наши медики, люди, которые ежедневно спасали жизни других: врач — Колесник Дмитрий Андреевич, экстренный медицинский техник — Журавлев Олег Викторович», — говорится в сообщении.

Коллеги называют погибших героями, которые до последнего выполняли свой долг — помогать другим.

/ © КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

© КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

/ © КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

© КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

В сообщении добавили, что в результате вражеского обстрела ранения получил еще один медик этой бригады — парамедик Дудулад Александр Петрович. Ему оказывается вся необходимая помощь.

В Центре экстренной медицинской помощи отметили преднамеренные удары российских террористов по тем, «кто едет спасать, кто не имеет оружия, кто приходит туда, где больно и страшно».

«Цель российского врага — оставить людей без помощи, без шансов на спасение. Запугать медиков, сделать так, чтобы бригады не могли доезжать до раненых, чтобы образовывались „серые зоны“, где нет ни медицины, ни спасения», — говорится в скорбном сообщении.

Харьковский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выразил соболезнования родным и близким погибших медиков.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи села Красная Волна Великобурлукской общины под обстрел РФ попала бригада экстренной медицинской помощи. Погибли двое медиков — 27-летний и 56-летний мужчины.

Дата публикации
Количество просмотров
700
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie