Удар российской авиабомбы по многоэтажке в Краматорске попал на видео

На опубликованном видео видно, как вражеская бомба врезается в здание.

Момент удара российской авиабомбы "ФАБ-250" по многоэтажке в городе Краматорске Донецкой области попал на видео.

Кадры с камеры наблюдения опубликованы в Telegram-канале "Типовий Краматорськ".

На опубликованном видео видно, как вражеская бомба врезается в дом, после чего раздается взрыв, загорается пламя и многоэтажку окутывают клубы дыма.

Удар российской авиабомбы по многоэтажке в Краматорске

"Очередное военное преступление российской армии, которая целенаправленно воюет с гражданским населением", — говорится в комментарии к видео.

Как сообщалось ранее, в результате атаки российской террористической армии на город Краматорск 25 сентября погибли двое гражданских жителей, 16 человек были госпитализированы с ранениями, из них — трое детей.

Всего в тот день в центре города были повреждены две многоэтажки, магазины и автомобили.

Напомним, правоохранители рассматривают версию целенаправленной атаки российской террористической армии на гостиницу "Сапфир" в Краматорске в ночь на 25 августа. В здании находились иностранные журналисты.

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