Удар "Шахеда" по дому в Одессе: какая ситуация на месте трагедии (фото)

Недавно из-под завалов извлекли тело женщины, личность которой еще устанавливают.

Спасательная операция в Одессе, где в ночь на 2 марта в жилой дом попал вражеский дрон-камикадзе, продолжается. Пока известно о восьми погибших.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Среди ставших жертвами террористического удара россиян — трое мужчин в возрасте 35, 40 и 54 года, две женщины — 73 и 31 лет, а также двое детей — трехлетний Марк и 4-месячный Тимофей.

Недавно из-под завалов извлекли тело женщины. Ее данные устанавливаются.

“На месте трагедии работают все соответствующие службы. С просьбой предоставить временное жилье обратился один человек. В дома одесситов, которые из-за ночной дроновой атаки остались без тепла, возвращено отопление. В частности, и в дом, в котором произошло обрушение одного крайнего подъезда”, — сообщили в ОВА.

В течение всего дня неравнодушные одесситы приносят на место трагедии воду, продукты питания и теплые вещи для пострадавших.

Напомним, в Одессе под завалами дома, в который попал ночью вражеский дрон-камикадзе, могут быть взрослые и дети.

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