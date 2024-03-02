Удар "Шахеда" по дому в Одессе: судьба восьми человек до сих пор неизвестна

Среди тех, кого ищут под завалами, — двое детей.
В Одессе под завалами дома, в который попал ночью вражеский дрон-камикадзе, могут быть взрослые и дети.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"Мы сегодня не можем пока подтвердить нахождение еще около 8 человек, в том числе и 2 детей 8 и 10 лет", – сказал он.
Напомним, в ночь на 2 марта российские террористы "Шахедом" обстреляли жилой дом в Одессе. Сейчас известно о 7 погибших, среди которых мать с трехмесячным ребенком. Также известно о восьми раненых, из которых один ребенок. Спасены пять человек.
Сейчас продолжается разбор завалов. Там могут быть люди.
Воскресенье, 3 марта, в Одессе объявили Днем траура.
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