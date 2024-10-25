Удар Шахеда по многоэтажке в Киеве: что происходит на месте (фото, видео)

Вечером в пятницу, 25 октября, во время российской атаки ударными дронами на Киев произошло попадание "Шахеда" в жилой многоквартирный дом.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате вражеского удара частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этаже 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этаже.

Фото: ГСЧС

В настоящее время продолжается локализация пожара.

На месте работают 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

"Информация о пострадавших уточняется", — отметили в сообщении.

Фото: ГСЧС

Как сообщил с места вражеской атаки корреспондент ТСН Иван Воробьев, жильцы дома переживают за судьбу женщины с ребенком, которая якобы была в одной из разрушенных вражеским ударом квартир.

Напомним, вечером в пятницу, 25 октября, во время вражеской атаки ударных дронов в Киеве раздались взрывы. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы.

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