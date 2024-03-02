Удар "Шахеда" по многоэтажке в Одессе: что известно о жертвах и последствиях (фото)

Российские оккупаны в ночь на 2 марта иранскими дронами "Шахед" ударили по многоэтажному дому в Одессе. На месте трагедии погибли по меньшей мере 3 человека, разбор завалов продолжается.

Об этом в эфире телемарафона сообщили представители одесских властей.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в настоящее время известно о 2 погибших и 8 пострадавших. Разбор завалов продолжается.

"Мы сегодня имеем сведения о 8 пострадавших и 2 погибших. Сейчас идет разбор завалов. Еще много не разобрано, и мы не понимаем, что происходит в подвалах. Один человек даже из подвала выбежал. Разбор завалов продолжается, все службы на месте, мэрия обеспечила для людей необходимую помощь. Завалы разбирают все службы, пожарные работают со второй ночи без отдыха", — сказал он.

Обстрел Одессы 2 марта / Фото: Одесский городской совет

Городской голова Одессы Геннадий Труханов добавил, что из-за атаки дронов поврежден теплопункт, без отопления осталось 11 многоэтажных домов.

"Продолжаются спасательные работы, поврежден теплопункт. Сейчас без тепла остаются 11 многоэтажек. Мы работаем, к вечеру мы возобновим теплоснабжение. 18 квартир разрушены. Продолжается помощь людям. Мы ищем людей, которые могут быть под завалами, делаем это осторожно, шаг за шагом", – сказал мэр Одессы.

Обстрел Одессы 2 марта / Фото: Одесский городской совет

Удары дронами по Одессе 2 марта: что известно

Российская террористическая армия в ночь на 2 марта в очередной раз атаковала Одессу дронами. Террористы запустили беспилотник по 9-этажному жилому дому. На месте трагедии погибли 2 человека.

В Силах обороны Юга сообщили, что оккупанты запустили по Одесской области 8 иранских дронов, 7 из которых удалось сбить.

"Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-этажное здание спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена", — говорится в сообщении.

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