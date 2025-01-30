Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: 17-летний юноша получил тяжелые ранения

К неравнодушным обратились с просьбой о финансовой помощи для поддержки его семьи.

В результате российского удара "Шахедом" по многоэтажке в Сумах тяжелые ранения получил 17-летний Денис Журба, который находится в больнице в критическом состоянии.

Об этом сообщили на Facebook-странице Сумской специализированной школы №17, выпускником которой является раненый юноша.

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"Состояние парня критическое, и только благодаря быстрому лечению есть шанс на спасение его жизни", — говорится в сообщении.

К неравнодушным обратились с просьбой о финансовой помощи в поддержку его семьи в это тяжелое время, опубликовав реквизиты для помощи.

Напомним, количество погибших от попадания вражеского ударного беспилотника в многоэтажку в Сумах увеличилось до семи.

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