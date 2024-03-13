Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов извлекли тело погибшего (видео)

В Сумах из-под завалов пятиэтажного дома, куда ночью 13 марта влетел российский беспилотник, деблокировали тело человека. Это первая известная жертва атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Суммы. На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека", — говорится в сообщении.

Пока известно о восьми пострадавших. Работы на месте попадания дрона продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди, отмечают спасатели.

Как сообщалось, ночью 13 марта во время воздушной тревоги в Сумах дрон попал в многоэтажку. Было повреждено по меньшей мере 30 квартир, из них 15 разрушены.

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