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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удар "Шахедом" по хранилищу ядерного топлива: появились фото последствий

Показали фото здания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, повредившего «Шахед».

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Удар по хранилищу

Удар по хранилищу

В результате атаки дрона-камикадзе типа «Шахед» повреждено здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. На фото отмечены последствия удара.

Об этом пишет «Энергоатом».

Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Ожидается, что команда агентства, работающая на Чернобыльской площадке, в ближайшее время проведет оценку последствий инцидента.

Информация о масштабах повреждений и возможных рисках уточняется.

Как мы писали, Россия нанесла удар по хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне, в результате чего зафиксировано разрушение объекта. В то же время, по предварительным данным уровень радиации не превышает нормы, ситуация находится под контролем специалистов. К оценке последствий инцидента привлечены украинские службы и международные эксперты, в частности МАГАТЭ.

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Дата публикации
Количество просмотров
112
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