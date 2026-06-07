Удар "Шахедом" по хранилищу ядерного топлива: появились фото последствий

Удар по хранилищу

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В результате атаки дрона-камикадзе типа «Шахед» повреждено здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. На фото отмечены последствия удара.

Об этом пишет «Энергоатом».

Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Ожидается, что команда агентства, работающая на Чернобыльской площадке, в ближайшее время проведет оценку последствий инцидента.

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Информация о масштабах повреждений и возможных рисках уточняется.

Как мы писали, Россия нанесла удар по хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне, в результате чего зафиксировано разрушение объекта. В то же время, по предварительным данным уровень радиации не превышает нормы, ситуация находится под контролем специалистов. К оценке последствий инцидента привлечены украинские службы и международные эксперты, в частности МАГАТЭ.

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