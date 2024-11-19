Удар "Шахедов" по общежитию в Глухове: количество погибших растет, под завалами еще есть люди

По меньшей мере пять человек могут быть под завалами.
В Глухове Сумской области возросло количество жертв удара дронами армии РФ. По состоянию на утро 19 ноября известно о восьми погибших.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Поздно вечером 18 ноября враг цинично нанес удар по зданию общежития одного из учебных заведений города Глухов Сумской области", — говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки погибли восемь человек, из них один ребенок. Предварительно травмированы 11 человек, из них – двое детей.
В результате попадания частично разрушено здание общежития. Под завалами, вероятно, находятся пять человек.
Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.
Как сообщалось ранее, в Глухове из-под завалов извлекли тела матери и ребенка. В прокуратуре уточнили, что мальчику было восемь лет.