Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
133
Удар у границы с Польшей: после атаки на Волыни без света часть громады

Россияне ударили по энергообъекту вблизи Нововолынска — в части общества исчез свет, есть перебои с водоснабжением.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Во время воздушной тревоги в Нововолынске раздались взрывы. По предварительной информации, зафиксировано попадание в энергообъект вблизи города.

Как сообщил городской голова Нововолынск Борис Карпус, часть громады осталась без электроснабжения, также возникли перебои с водой.

Особую тревогу вызывает тот факт, что удар произошел всего в 15 километрах от границы с Польшей, что подчеркивает риски для приграничных регионов.

По предварительным данным, повреждения энергообъекта серьезны. На месте работают соответствующие службы, информация уточняется.

Напомним, что ранее "Шахед" атаковал Главное управление СБУ во Львовской области - что известно о последствиях

