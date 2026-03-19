Удар у границы с Польшей: после атаки на Волыни без света часть громады
Россияне ударили по энергообъекту вблизи Нововолынска — в части общества исчез свет, есть перебои с водоснабжением.
Во время воздушной тревоги в Нововолынске раздались взрывы. По предварительной информации, зафиксировано попадание в энергообъект вблизи города.
Как сообщил городской голова Нововолынск Борис Карпус, часть громады осталась без электроснабжения, также возникли перебои с водой.
Особую тревогу вызывает тот факт, что удар произошел всего в 15 километрах от границы с Польшей, что подчеркивает риски для приграничных регионов.
По предварительным данным, повреждения энергообъекта серьезны. На месте работают соответствующие службы, информация уточняется.
