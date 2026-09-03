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Удар в глубоком тылу РФ: украинские морские дроны атаковали судно NEFRIT в Сочи (видео)
Военно-Морские Силы ВСУ морским дроном нанесли удар по российскому судну обеспечения NEFRIT непосредственно в порту Сочи.
Украинские военные нанесли очередной точный удар по военно-экономической инфраструктуре России в ее глубоком тылу. Морской безэкипажный катер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины успешно поразил многоцелевое судно обеспечения NEFRIT, находившееся под флагом страны-агрессорки непосредственно в порту Сочи.
Об этом говорится в сообщении ВМС в Facebook.
В районе нахождения судна зафиксирован мощный взрыв и густой дым.
Чем важно пораженное судно NEFRIT
Судно снабжения NEFRIT является ключевым элементом российской морской и энергетической инфраструктуры. Основные задачи судна заключались в:
обеспечении нефтегазовых операций неприятеля;
обслуживании оффшорных объектов;
перевозке спецгрузов и персонала;
выполнении подводно-технических работ.
Деятельность этого судна была направлена непосредственно на поддержку военной экономики России и финансирование вооруженной агрессии против Украины.
В ВМС ВСУ отметили, что успешное поражение NEFRIT — это ощутимый удар по логистике, специальным возможностям и военной инфраструктуре противника. Украинские защитники продолжают методически лишать врага ресурсов для ведения войны, доказывая, что для российского флота больше нет безопасных гаваней даже в его тылу.
Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о том, как российский флот загнали в ловушку.