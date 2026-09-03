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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удар в глубоком тылу РФ: украинские морские дроны атаковали судно NEFRIT в Сочи (видео)

Военно-Морские Силы ВСУ морским дроном нанесли удар по российскому судну обеспечения NEFRIT непосредственно в порту Сочи.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ВМС Украины поразили судно обеспечения России NEFRIT в порту Сочи

ВМС Украины поразили судно обеспечения России NEFRIT в порту Сочи / © Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины

Украинские военные нанесли очередной точный удар по военно-экономической инфраструктуре России в ее глубоком тылу. Морской безэкипажный катер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины успешно поразил многоцелевое судно обеспечения NEFRIT, находившееся под флагом страны-агрессорки непосредственно в порту Сочи.

Об этом говорится в сообщении ВМС в Facebook.

В районе нахождения судна зафиксирован мощный взрыв и густой дым.

Чем важно пораженное судно NEFRIT

Судно снабжения NEFRIT является ключевым элементом российской морской и энергетической инфраструктуры. Основные задачи судна заключались в:

  • обеспечении нефтегазовых операций неприятеля;

  • обслуживании оффшорных объектов;

  • перевозке спецгрузов и персонала;

  • выполнении подводно-технических работ.

Деятельность этого судна была направлена непосредственно на поддержку военной экономики России и финансирование вооруженной агрессии против Украины.

В ВМС ВСУ отметили, что успешное поражение NEFRIT — это ощутимый удар по логистике, специальным возможностям и военной инфраструктуре противника. Украинские защитники продолжают методически лишать врага ресурсов для ведения войны, доказывая, что для российского флота больше нет безопасных гаваней даже в его тылу.

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о том, как российский флот загнали в ловушку.

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