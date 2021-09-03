"Удар в самое сердце": Арестович хочет добить российских пропагандистов переименованием украинского языка

Арестович выступает за двойное название языка: "русский" или "украинский".

Советник руководителя Офиса президента, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, который недавно предложил переименовать Украину в Русь-Украина, выступил с идеей еще одного переименования: на этот раз украинского языка.

Об этом он рассказал 2 сентября в интервью на YouTube-канале Politeka.

Арестович выступает за то, чтобы украинский язык также могли называть русским, поскольку он наиболее близок к языку, на котором говорили в Киевской Руси.

"У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: "русский" или "украинский". Не "российский", а "русский", — сказал он.

Советник главы ОП отметил, что хотел бы посмотреть, как Россия "будет призывать к войне с Русью".

"Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды", — заявил Арестович и добавил, что государство переименовывают не для того, чтобы выбить у противника пропаганду, хотя это приятный бонус. Переименование нужно для того, "чтобы мы стали самими собой", считает Арестович.

Напомним, после встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне Арестович заявил, что снятие с повестки переговоров в Белом доме так называемого "Минская" американской администрацией — это огромное поражение Путина и всего российского режима.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку