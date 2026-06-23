Удар вблизи Харькова: Терехов сначала сообщил о ракетной атаке, но попадание в городе не подтвердилось

Ракета / © ТСН.ua

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Городской голова Игорь Терехов сообщил о вероятном попадании двух ракет в Слободском районе Харькова .

По его словам, информация о последствиях ударов уточнялась, а также была угроза новой атаки - в направлении города двигалась группа ударных беспилотников. Жителей призвали немедленно пройти в укрытие и оставаться в безопасных местах.

Впрочем, впоследствии Терехов уточнил, что предварительная информация о ракетном попадании в Слободском районе не подтвердилась.

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По обновленным данным, удар произошел за пределами Харькова. Информация о возможных последствиях уточняется.

Силы безопасности и местные власти продолжают мониторить ситуацию из-за угрозы дальнейшей атаки российских дронов.

Ранее сообщалось, что в Сумской области 17-летний парень взорвался на мине.

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