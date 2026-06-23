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Удар вблизи Харькова: Терехов сначала сообщил о ракетной атаке, но попадание в городе не подтвердилось
В Харькове вечером объявили ракетную опасность после сообщений о возможном попадании в Слободском районе, однако впоследствии городские власти уточнили, что удар произошел за пределами города.
Городской голова Игорь Терехов сообщил о вероятном попадании двух ракет в Слободском районе Харькова .
По его словам, информация о последствиях ударов уточнялась, а также была угроза новой атаки - в направлении города двигалась группа ударных беспилотников. Жителей призвали немедленно пройти в укрытие и оставаться в безопасных местах.
Впрочем, впоследствии Терехов уточнил, что предварительная информация о ракетном попадании в Слободском районе не подтвердилась.
По обновленным данным, удар произошел за пределами Харькова. Информация о возможных последствиях уточняется.
Силы безопасности и местные власти продолжают мониторить ситуацию из-за угрозы дальнейшей атаки российских дронов.
Ранее сообщалось, что в Сумской области 17-летний парень взорвался на мине.