"Удар" Венгрии по Украине и запуск ракеты из КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток. Еще семеро участников аварии получили травмы. Читать дальше ->
- Будапешт ударил по украинско-венгерским отношениям, подписав долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром", и получит от Киева "соответствующий ответ", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Читать дальше ->
- Корейская Народно-Демократическая Республика выпустила по меньшей мере одну нераспознанную ракету в сторону Японского моря. Читать дальше ->
- Нераспознанный самолет ударил по базе проиранских ополченцев в восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор недалеко от иракской границы, где Тегеран в прошлом году расширил свое военное присутствие. Читать дальше ->
- Американского певца Роберта Келли, больше известного как R. Kelly, признали виновным в использовании своего статуса знаменитости для организации схемы сексуального насилия над женщинами и детьми, которая действовала на протяжении двух десятилетий. Читать дальше ->