Удар врага по Запорожью и продвижение врага: главные новости ночи 23 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Запорожье прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
- Удар РФ по Запорожью: 4 сотрудника ГСЧС получили ранения Читать далее –>
- Враг ударил по Запорожью: 16 человек получили ранения Читать далее –>
- Вражеская атака на Запорожье: пять человек в тяжелом состоянии, ранен двухмесячный ребенок Читать далее –>
- Враг оккупировал Нововасиловку — Deep StateЧитать далее –>
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