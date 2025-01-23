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Удар врага по Запорожью и продвижение врага: главные новости ночи 23 января 2025 года

Удар врага по Запорожью и продвижение врага: главные новости ночи 23 января 2025 года

Россияне атаковали Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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В Сети появилось видео удара КАБом по Запорожью

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