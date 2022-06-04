Удар враждебными Ка-52 и ответ украинскими Су-25: какая ситуация на юге Украины

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на 03 июня 2022 года.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.
- 100 сутки противостояния полномасштабному вторжению рашистов в Украину силы обороны юга украинского государства продолжают избивать врага и держать свои позиции.
- Не преуспевая в продвижении по суше, враг нанес удар парой вертолетов Ка-52 по украинским позициям. Потерь нет.
- В свою очередь украинские Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой в Херсонской области. Армейской авиацией нанесены еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.
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