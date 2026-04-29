Украина
Удар за 1500 км: СБУ поразила ключевую нефтестанцию РФ у Перми (видео)

Из-за масштабного налета дронов на Пермь РФ вспыхнули почти все резервуары хранения нефти.

Атака на Пермь РФ

В ночь на 29 апреля Служба безопасности Украины атаковала линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь» в России, расположенную более чем в 1500 км от украинской границы. Объект потерпел поражение дронами и после этого на территории вспыхнул масштабный пожар.

Об этом пишет СБУ .

Детали о последствиях удара по Перми РФ

Станция принадлежит компании "Транснефть" и является важным узлом российской нефтетранспортной системы. Через нее происходит распределение нефти по нескольким направлениям, в частности к Пермскому нефтеперерабатывающему заводу.

По предварительным данным, в результате удара загорелись резервуары для хранения нефти. На месте фиксируется большой пожар.

«СБУ системно уменьшает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса России, нарушает цепи поставок горючего для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры», — отметил и.о. Главы СБУ Евгений Хмара.

Как писали, российскую Пермь 29 апреля накрыл мощный «хлопок» . Сначала отмечалось, что под удар БПЛА попал объект «Лукойла». Позже уточнили, что вероятнее всего горит «Транснефть» а не НПЗ. Атаку беспилотников подтвердил местный губернатор. Он заявил, что на месте удара разгорелся пожар, работают соответствующие службы, а людей эвакуируют. По данным властей, без пострадавших.

