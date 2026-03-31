Удар за ударом: россияне совершили двойную атаку дроном, ранены полицейские и гражданские

Во вторник, 31 марта, российские войска атаковали беспилотниками город Чугуев Харьковской области. Враг ударил второй раз, когда стражи порядка прибыли на место предыдущего «прилета». Есть потерпевшие.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, оккупанты попали по территории неработающего предприятия. В результате удара был поврежден цех, техника. Возник пожар.

«Уже через несколько минут обстрел повторился. Именно тогда, когда на месте работали правоохранители», — отметили в полиции.

В результате обстрела разрушены около 15 частных домов — повреждены крыши, окна и имущество граждан.

Что известно о травмированных

Пострадали два полицейских отдела реагирования патрульной полиции и полицейский охраны. Их госпитализировали.

Пострадали две гражданские женщины. 68-летней потерпевшей оказали медицинскую помощь на месте. Другую 43-летнюю травмированную госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Напомним, минувшей ночью Харьковщина находилась под массированным огнем. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о применении врагом более 46 беспилотников разных типов. В частности, в Чугуевском районе был поврежден дом.