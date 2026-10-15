Удар за ударом: россияне во второй раз за день атаковали Полтаву и повредили гражданские объекты

Спасатели на месте удара в Полтаве

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В четверг, 15 октября, российская армия нанесла повторный удар по Полтавской громаде. На этот раз вражеский беспилотник попал на территорию одного из предприятий, повредив здание и три автомобиля. По предварительным данным, один человек получил травмы.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

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«В Полтавской громаде зафиксировано попадание вражеского БпЛА по территории одного из предприятий. Повреждены здание и три автомобиля», — написал глава ОВА на своем Telegram-канале.

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По предварительным данным, в результате повторной атаки пострадал один человек. «Информация уточняется», — добавил Дякивнич.

Ранее в тот же день российская армия уже нанесла удар по Полтаве с помощью беспилотников. Одно из попаданий пришлось вблизи учебного заведения в областном центре.

По информации главы ОВА, на тот момент было известно о трех пострадавших. Все они были госпитализированы, медики оказывали им необходимую помощь.

В результате первой атаки были повреждены школа, многоквартирный дом, три частных дома, административное здание и четыре автомобиля.

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Дякивнич также отметил, что во время атаки дети находились в укрытии, поэтому, по его словам, к счастью, они были защищены от непосредственной опасности.

Последствия повторного удара по Полтавской громаде и информацию о пострадавшем уточняют.

Напомним, что Россия нанесла массированный удар по Украине этой ночью. В частности, особенно громко было на западе страны — взрывы раздавались в Ровно и Луцке.

Кроме того, под обстрелом более десяти часов находилась соседняя с Полтавской областью Кировоградская область. В Кропивницком зафиксированы попадания по территориям предприятий, логистических центров, складов, жилых домов и придомовых территорий. Погибли три человека.

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