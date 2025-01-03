Ударил дядю ножом во время новогоднего застолья: полиция задержала мужчину

В Беляевке в Одесской области полиция задержала 45-летнего мужчину, который во время новогоднего застолья ударил своего 53-летнего дядю ножом, нанеся тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Сосед вызвал медиков и пострадавший был госпитализирован с проникающей раной живота.

"Выехав к месту проживания потерпевшего, сотрудники территориального подразделения полиции установили, что он дома праздновал Новый год вместе со своей сожительницей и племянником, который пришел в гости, и во время застолья поссорился с последним. Пока женщина звала соседа, чтобы помог успокоить и выпроводить домой гостя, тот ударил ножом дядю в живот и сбежал", — говорится в сообщении.

Правонарушитель был задержан, после чего полицейские изъяли нож в качестве доказательства. За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина нанес не менее 10 ударов рукой и палкой своему 3-летнему сыну. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.

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