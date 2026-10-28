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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ударил головой за отказ от примирения: в Черкасской области мужчина избил адвоката экс-жены

В Черкасской области мужчина ударил головой в лицо адвоката своей бывшей жены прямо после судебного заседания. Нападение произошло из-за отказа юриста от мирного соглашения.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Мужчина ударил адвоката головой в лицо

Мужчина ударил адвоката головой в лицо / © Фото из открытых источников

В Черкасской области мужчина ударил адвоката головой в лицо после судебного заседания, на котором потерпевший защищал интересы его оппонента. Обвиняемый получил испытательный срок на два года.

Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда.

Обвиняемый в зале суда рассказал, что в 2024 году адвокат защищал интересы его оппонента о расторжении договора аренды земельного участка и взыскании задолженности по арендной плате.

После заседания они вышли на улицу и продолжили обсуждение. Вину в содеянном мужчина не возражал. Черкасчанин объяснил, что предлагал адвокату примирение, но он как представитель бывшей жены отказался.

Поэтому обвиняемый возмутился и ударил адвоката головой, а после конфликта просто ушел по своим делам. В результате потерпевший адвокат получил легкие телесные повреждения.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 398 (угроза или насилие в отношении защитника или представителя лица) УКУ и назначил три года ограничения свободы. Согласно ст. 75, черкащанина освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Кроме того, мужчину обязали выплатить 10 000 гривен морального вреда и 20 000 гривен юридической помощи. Хотя адвокат предъявил иск о моральном ущербе на 50 тысяч, но суд признал такое требование необоснованным.

Напомним, в Одессе женщина умерла после пластической операции, а врач избежал наказания. Однако суд признал врача-анестезиолога виновным в смерти пациентки после плановой пластической операции на носу. Медик не учел предыдущий случай злокачественной гипертермии и применил препарат, который мог спровоцировать повторную опасную реакцию. В то же время от наказания его освободили по истечении сроков давности. Врач должен возместить потерпевшей стороне почти 364 тыс. грн.

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