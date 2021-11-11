Ударил и посадил на цепь: в Одесской области хозяин наказал работника

Мужчине удалось сбежать.
В Одесской области мужчина заподозрил своего работника в краже и решил наказать – посадил его на цепь.
Об этом сообщили в полиции области.
По данным правоохранителей, 44-летний мужчина помогал супругам по хозяйству, но однажды 49-летний владелец дома заподозрил его в краже и решил разобраться самостоятельно. Он ударил работника, приковал его цепью к столбу в теплице и держал почти сутки.
Пленнику удалось повредить цепь и выбежать на улицу, где его увидели соседи и сообщили о происшествии в полицию.
Теперь за незаконное лишение человека свободы мужчине грозит 5 лет заключения.
Напомним:
- В Днепропетровской области правоохранители освободили из трудового рабства 60 человек. Члены банды вербовали людей в разных областях Украины, после чего принуждали их работать на сельскохозяйственных угодьях. Банде, незаконно удерживавшей людей, грозит до 15 лет тюрьмы.
- А в Харьковской области задержан пенсионер, который вербовал бездомных для принудительного труда. Мужчина поселил их в доме в деревне и заставлял бесплатно работать.
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