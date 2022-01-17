Ударил и угрожал ножом: в Днепре покупатель напал на кассира

Мужчина отказался платить за пиво.
В Днепре на Европейском бульваре покупатель отказался оплачивать товар в супермаркете и напал на кассира.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
Инцидент произошел вечером 16 января. Отмечается, что мужчина в кассе отказался оплачивать две бутылки пива. Он пытался пойти с товаром. Кассир заметила это и попросила оплатить товар.
Неожиданно покупатель достал нож и начал угрожать женщине. Кроме того, он ударил ее рукой по лицу и стал убегать. Нарушителя задержала охрана. Прибывшие по вызову полицейские забрали агрессивного мужчину в участок.
Как сообщалось, в Краматорске Донецкой области мужчина стрелял из пистолета в магазине, потому что продавщица отказалась продавать ему алкоголь. Шокированная женщина выполнила требование мужчины. Когда на месте работали правоохранители, в магазин вернулся вооруженный покупатель. Полицейские изъяли у него пистолет, по предварительным данным, стартовый.
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