Ударил кирпичом и пытался сжечь: на Харьковщине 17-летний студент изнасиловал 15-летнюю девушку

В Харьковской области 17-летний студент изнасиловал и пытался сжечь 15-летнюю девушку.

Об этом сообщил руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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"Эта дикая история – о подростках. Девушке пятнадцать, парню семнадцать, он первокурсник колледжа. В совместной компании они праздновали день рождения в соседнем селе, выпивали. А потом друзья подвезли обоих домой, высадили на перекрестке. Дальше они пошли пешком и возле своего дома парень попросил помочь ему открыть дверь, заманил девушку домой и начал приставать", – рассказал Болвинов.

По его словам, девушка отказала назойливому "поклоннику", вырвалась и побежала на улицу. Парень догнал ее и шесть раз ударил кирпичом по голове. Жертва потеряла сознание, злоумышленник утащил ее со двора на огород.

Далее он изнасиловал девушку без сознания и попытался задушить руками. Затем решил сжечь жертву – для этого облил девушку дизельным топливом.

"Шел дождь, зажигалка не хотела работать, пришлось идти за спичками. В конце концов одежда на девушке загорелась. Она не стала ждать, пока тело сгорит, — пошел в дом, переоделся, спрятал свои вещи за тумбочку и крепко заснул", — рассказывает Болвинов.

Девушку на земле, от которой идет дым, увидел мужчина из соседнего участка, когда вышел в туалет. Он сразу узнал школьницу, позвал ее мать. Именно дождь спас жизнь – он не погасил пламя полностью, но и не дал ребенку сгореть.

Сам злоумышленник не может объяснить такой зверской жестокости. Парень живет вдвоем с отцом, в момент преступления отец был на ночной смене. Мать покинула семью, когда парню было семь лет. Это была травма, говорят родственники. А в начале российского вторжения подросток пережил оккупацию, и это тоже повлияло на психику, считает отец.

Фото: Facebook Сергей Болвинов

По словам родственников, агрессию парень проявлял и раньше, в собственной семье – однажды ударил стеклянной бутылкой по голове собственную бабушку.

Девочка обгорела и получила тяжелые травмы. В очень тяжелом состоянии она находится в реанимации. Пострадавшая – самая старшая в многодетной семье, отец умер. Мама воспитывает ее и троих младших братьев сама.

Парню уже сообщили о подозрении, он задержан. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье несовершеннолетний избил и изнасиловал 62-летнюю женщину.

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