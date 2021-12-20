Ударил кирпичом, изнасиловал и бросил тело в выгребную яму: суд поставил точку в резонансном убийстве девушки в Кировоградской области

Прокуратура потребует для 24-летнего парня пожизненного заключения.

В Кировоградской области суд вынес приговор молодому человеку, который убил и изнасиловал 22-летнюю девушку в Малой Виске.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Обвиняемый в убийстве девушки приговорен к 15 годам тюрьмы, а прокуратура требует для него пожизненного заключения.

24-летнего мужчину, который убил, а затем изнасиловал 22-летнюю девушку, обвиняли по п.10 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

"Прокуратура считает назначенное судом первой инстанции наказание обвиняемому мягким, и не соответствующим тяжести совершенного и лицу обвиняемого, а следовательно, будет обжаловать приговор в апелляционном порядке, где будет требовать наивысшей меры наказания – пожизненного лишения свободы", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что трагическое событие имело место в конце 2020 года в городе Малая Виска Кировоградской области и вызвало большой резонанс.

15-летняя девочка возвращалась домой от друзей. За ней проследил неизвестный мужчина, а в безлюдном месте напал, ударил кирпичом по голове, задушил и изнасиловал. Чтобы спрятать тело, он бросил его в выгребную яму туалета.

Благодаря тому, что камеры наблюдения зафиксировали убийцу, его уже через несколько дней разыскали. Им оказался 24-летний парень, который недавно переехал в дом своей бабушки в Малой Виске.

Мать парня убеждена, что во всем виноваты наркотики. В последнее время ее сын ими злоупотреблял.

По словам женщины, в ту ночь ее сын пришел в крови, он объяснил, что помогал спасать пострадавшего мужчину.

В СМИ сообщают, что в школе парень настоящим садистом. Он издевался над домашними животными, убивал кошек, собак и коз. А потом, когда подрос, начал еще их насиловать – уже мертвыми.

По заключению двух экспертиз, обвиняемый в момент совершения преступления был вменяемым.

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