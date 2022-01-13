Ударил кулаком и украл три пиццы: в Луцке ученик посреди улицы напал на мужчину, за это заплатит его мать

Ударил кулаком и украл три пиццы: в Луцке ученик посреди улицы напал на мужчину, за это заплатит его мать

Подросток в суде заявил, что ущерб компенсирует его мать.

В Луцке судили ученика Технического профессионального колледжа Луцкого НТУ, который посреди улицы напал на мужчину и украл три пиццы и мобильный телефон.

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Об этом идет речь в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, парень 31 октября 2021 года в 19:27 посреди улицы напал на прохожего. Он ударил его кулаком, украл три пиццы, мобильный телефон и скрылся. Молодой человек нанес прохожему ущерб на 1 991,33 грн. 1 ноября молодого человека задержали и он вернул потерпевшему телефон.

Несовершеннолетний подозреваемый свою вину признал, однако отметил, что у него нет денег, чтобы компенсировать потерпевшему ущерб, но это может сделать его мать. Мать парня же просила суд не отправлять сына за решетку.

Подростка признали виновным по ст. 186 ч. 2 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок испытательным.

Также мать парня должна оплатить потерпевшему 2 152 грн моральной компенсации и 2 400 грн расходов на правовую помощь.

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