Ударил мобилизованного шокером и избил насмерть: в Киеве будут судить военных ТЦК

Должны были довезти, а не убить: подробности громкого дела военных ТЦК из Киева

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу о трагической гибели мобилизованного мужчины. На скамье подсудимых окажутся заместитель начальника Подольского районного ТЦК и солдат Шевченковского районного ТЦК в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел в мае 2025 года. Военнослужащие ТЦК перевозили мобилизованные из учебных центров западных областей Украины в Киев. Среди пассажиров был киевлянин, у которого были проблемы со здоровьем.

Во время поездки между мужчиной и ТЦКшниками возник конфликт. Как установило следствие, солдат применил к мобилизованной физической силе и электрошокеру, нанеся ему телесные повреждения. В свою очередь заместитель начальника Подольского районного ТЦК, который был ответственным за организацию перевозки, не вмешался в ситуацию и не остановил действия подчиненного, хотя имел такую возможность.

Когда автобус прибыл в Киев, мужчину вынесли на плац, где медики констатировали его смерть.

Что грозит фигурантам

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Солдат Шевченковского районного ТЦК: обвиняется в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Заместитель начальника Подольского районного ТЦК: обвиняется в умышленном непрекращении уголовного правонарушения подчиненного, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Скандал с избиением мобилизованного до смерти в Киеве

Напомним, 7 мая 2025 года работники ТЦК задержали на улице киевлянина и мобилизовали.

Уже на следующий день киевлянина отправили в один из учебных центров, но там не захотели оформлять мобилизованного. Все потому, что у мужчины была алкогольная зависимость. Поэтому его вернули в Киев.

Офицер лично разрешил мужчине купить энергетик Revo, хотя этот напиток содержит алкоголь. Ночью мобилизованный выпил энергетик и начал вести себя неадекватно — бегал по автобусу, громко разговаривал, ссорился с работниками ТЦК, мешал спать другим и отказывался выполнять приказы.

Военный ударил его электрическим шокером, схватил за голову и стал бить ею об пол, бил ногами по голове и прыгал на грудную клетку.

Когда автобус прибыл к месту назначения, военнослужащий ТЦК просто вытащил мобилизованного за ноги и бросил на плацу. Лишь впоследствии другие военные обратили внимание, что тот не дышит и вызвали медиков, констатировавших его смерть.