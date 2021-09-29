Ударил молотком по голове: в Кривом Роге мужчина набросился на пенсионерку, чтобы украсть ее серьги и наличку

Ударил молотком по голове: в Кривом Роге мужчина набросился на пенсионерку, чтобы украсть ее серьги и наличку

За это ему грозит до семи лет тюрьмы.

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали мужчину, который избил молотком и ограбил пенсионерку.

Об этом сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

Как стало известно, происшествие случилось еще в начале августа. 28-летний мужчина пришел в квартиру к 81-летней женщине. Подозреваемый собирался обсудить со старушкой покупку гаража.

"В ходе общения с женщиной, нападающий решил завладеть ее серьгами, причинив при этом телесные повреждения потерпевшей. После чего он ушел в спальную комнату, где с кошелька бабушки забрал все денежные средства", — рассказали в районном управлении полиции.

По факту происшествия копы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 ("Разбой") УК Украины. Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до семи лет.

Напомним, что в Каменском возле одного из городских торговых павильонов мужчина избил битой прохожего. После чего долгое время скрывался от правоохранителей в одном из городов Италии.

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