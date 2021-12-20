Ударил мороз -14°С и намело снега до 1,5 м: в Карпатах началась настоящая зима (фото)

Ударил мороз -14°С и намело снега до 1,5 м: в Карпатах началась настоящая зима (фото)

Карпаты засыпают снегом.

В Карпатах зафиксировали настоящие зимние морозы. А одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, 20 декабря, продолжает заметать снегом.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По информации Поста, по состоянию на утро понедельника на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -14°С. В горах облачно. Ветер западный, 6-8 м/с.

Кроме того, как сообщает отдел гидрологических прогнозов Гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах, на снеголавинной станции Пожижевская 20 декабря намело снега 56-118 см. На станции Плай высота снежного покрова уже – 61-88 см, а на Драгобрате – 13.

В связи со снегопадами 20-21 декабря людей просят воздержаться от походов в горы. На высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, а также в среднегорье Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

"Возможное схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

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