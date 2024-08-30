Ударил незнакомца в грудь и скрылся: в Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении нападающего

Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который возле детской площадки на столичных Теремках тяжело ранил незнакомца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отметим, в конце мая этого года в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц района находится мужчина с ножевым ранением. Медики срочно госпитализировали 50-летнего пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки в больницу.

Как выяснилось впоследствии, между двумя мужчинами возле детской площадки возник конфликт, во время которого один из фигурантов ножом ударил незнакомца в грудь и скрылся.

Полицейские оперативно разыскали и задержали 47-летнего нападающего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. ", – указано в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Добавим, в Одесской области двое ребят изнасиловали односельчанку. Полицейские отправили их на скамью подсудимых.

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