Ударил ножом 8-летнего мальчика: под Черкассами суд вынес приговор мужчине, который намеренно ранил ребенка

Ударил ножом 8-летнего мальчика: под Черкассами суд вынес приговор мужчине, который намеренно ранил ребенка

Мальчик получил рану щеки и рубец на всю жизнь.

В Черкасской области Смелянский горрайонный суд вынес приговор мужчине, который ножом ранил ребенка. Обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения.

Об этом сообщают новости Черкасс со ссылкой на решение суда.

Происшествие произошло 31 декабря 2018 года около 12:00 дня в городе Смела. Местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош на улице и умышленно нанес ножом 8-летнему мальчику, который играл в то время у собственного двора, рану щеки.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину частично и сообщил, что совершил указанные действия в связи с употреблением большого количества алкогольных напитков накануне Нового года.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Напомним, что в Днепре правоохранители разыскивают подозреваемых в жестоком убийстве местного жителя. Мужчина сделал замечание компании, громко разговаривала у его дома. За это он получил три ножевых ранения.

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