Ударил ножом и переломал основание черепа: в Одессе иностранец жестоко избил мужчину

За это теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.
В Одессе правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений мужчине. Его он ударил рукояткой ножа по голове.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
Как стало известно, инцидент произошел в одном из развлекательных клубов на улице Добровольского. Туда за компанией своих приятелей пришел мужчина. Он стал свидетелем того, что между ними и иностранцами происходит конфликт. Когда он подошел к ним, чтобы выяснить, что произошло — один из них ударил его рукояткой ножа по голове.
После чего нападавший скрылся с места преступления. Пострадавшего же госпитализировали в больницу с переломом основания черепа и ушибом головного мозга.
“Иностранца задержали в квартире, которую он снимал. Из жилища полицейские изъяли вероятные орудия преступления и другие вещественные доказательства. Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 121 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет”, — рассказали в Нацполиции области.
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