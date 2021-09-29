Ударил ножом и положил спать: под Днепром мужчина жестоко убил свою возлюбленную

Ударил ножом и положил спать: под Днепром мужчина жестоко убил свою возлюбленную

Полицию на место происшествия он вызвал сам.

В Днепропетровской области мужчина во время застолья ударил ножом свою возлюбленную, после чего оказал ей первую помощь и уложил спать. Когда проснулся — женщина уже была мертва.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".

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Как выяснилось, инцидент произошел в одном из жилых домов в Никополе. Во время застолья между 35-летним мужчиной и его 38-летней любимой вспыхнула ссора. Гражданин не справился с эмоциями, схватил нож и ударил им сожительницу в область почки.

Позже, когда осознал свой поступок, оказал пострадавшей первую медицинскую помощь. Вечер закончился тем, что сожители разошлись спать по разным комнатам. "Скорую" на место никто не вызывал.

Уже утром он нашел женщину мертвой, после чего вызвал полицию.

"Орудие убийства изъято. Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы", — отметили в издании.

Напомним, что в Днепре 20-летний парень жил в заброшенной машине, забитой всяким мусором. Днем 27 сентября гражданин умер.

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