Ударил ножом и сбежал: на Одесчине неизвестный напал на работника ТЦК

На Одесчине неизвестный нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК / © Unsplash

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В субботу, 26 сентября, в городе Белгород-Днестровском неизвестный нанес ножевое ранение военнослужащему районного ТЦК и СП во время проведения мероприятий оповещения населения. Сразу после совершения тяжкого преступления злоумышленник оперативно скрылся с места инцидента в неизвестном направлении.

О дерзком нападении на украинского защитника официально сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Состояние потерпевшего и розыск нападавшего

Пострадавшего военного немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение, где врачи предоставили ему всю необходимую оперативную помощь. Сейчас состояние раненого мужчины остается стабильным, он находится под круглосуточным наблюдением медицинских работников.

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«По этому факту правоохранительными органами начаты первоочередные следственные и розыскные действия по установлению личности нападавшего и его задержанию», — отмечают в ведомстве.

Особый цинизм этой ситуации добавляет то, что потерпевший работник ТЦК является ветераном боевых действий. Мужчина получил тяжелые ранения во время защиты Украины на фронте, после чего его перевели для дальнейшего несения службы в местный ТЦК.

«Любые посягательства на жизнь, здоровье и честь военнослужащих Вооруженных сил Украины во время исполнения ими служебных обязанностей являются тяжкими преступлениями», — отмечают военные.

Что ждет нападавшего

Такие противоправные действия в отношении представителей Сил обороны влекут за собой самую суровую и неотвратимую уголовную ответственность перед законом. Нападения на военных представляют прямую угрозу общественной безопасности и всеобщей обороноспособности государства в условиях военного положения.

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«Призываем граждан неукоснительно соблюдать требования законодательства и воздерживаться от каких-либо противоправных действий», — подытожили в областном центре комплектования.

Напомним, в Подольском районе Киева женщина-дворница отбила у полицейских мужчину, которого они держали на заднем сиденье служебного авто.

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