Ударил ножом: на Волыни военнообязанный мужчина напал на сотрудника ТЦК

На Волыни военнообязанный мужчина напал на сотрудника военкомата. Представителю ТЦК нанесен удар ножом.

Об этом рассказала пресс-офицер Волынского областного районного территориального центра комплектования и соцподдержки Ульяна Кравчук в эфире "Радио Свобода".

Что известно

Как рассказала группа оповещения второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП в городе Нововолынск, пришла к военнообязанному, поскольку он должен был поехать в учебный центр. Ранее он получил боевую повестку.

"Когда наши военнослужащие пришли к нему домой, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия его в ТЦК, один из военнослужащих получил ранение холодным оружием в область брюшной полости", – отметила Кравчук.

Никаких конфликтов, подчеркнула она, не предшествовало. Военнообязанный открыл дверь и сразу нанес два удара ножом, один из которых заблокировал военный ТЦК.

Ранее адвокат объяснил, за что могут оштрафовать военнообязанных.

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